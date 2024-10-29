Кадыров призвал ежедневно отправлять на СВО самолеты с добровольцами из Чечни

Необходимо показать противнику, что шутить с Чечнёй и чеченским народом нельзя. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Кадыров предложил отправлять правонарушителей на СВО

По его словам, настоящие мужчины, должны добровольно идти сражаться на СВО, «защищая нашу землю, наше государство, наш народ».

«Чтоб каждый день у нас самолеты отправлялись на передовую с добровольцами, а не один раз в неделю», - заключил Кадыров.

Ранее украинский беспилотник атаковал Российский университет спецназа в Гудермесе. После этого Кадыров приказал чеченским командирам на СВО не брать пленных украинских солдат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧечняДобровольцыСпецоперацияРамзан Кадыров

Горячие новости

Все новости

партнеры