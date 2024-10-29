Кадыров призвал ежедневно отправлять на СВО самолеты с добровольцами из Чечни

По его словам, настоящие мужчины, должны добровольно идти сражаться на СВО, «защищая нашу землю, наше государство, наш народ».

«Чтоб каждый день у нас самолеты отправлялись на передовую с добровольцами, а не один раз в неделю», - заключил Кадыров.

Ранее украинский беспилотник атаковал Российский университет спецназа в Гудермесе. После этого Кадыров приказал чеченским командирам на СВО не брать пленных украинских солдат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

