Кадыров: Илон Маск искренне ценит людей
Глава Чечни Рамзан Кадыров отозвался на решение миллиардера Илона Маска не блокировать российские сайты в сети Starlink.
В своем Telegram-канале политик заявил, что предприниматель искренне ценит людей «со своим видением ситуации и непоколебимой волей».
«Друзья, шутки шутками, но характер и трезвую однозначную позицию любого человека надо признавать», — написал Кадыров. «Уважаю за характер и отсутствие двойных стандартов», - отметил глава Чечни.
Напомним, Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в спутниковой сети StarLink.
По его словам, «некоторые правительства» потребовали от Starlink заблокировать российские новостные источники.
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