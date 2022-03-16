Кадыров: Илон Маск искренне ценит людей

В своем Telegram-канале политик заявил, что предприниматель искренне ценит людей «со своим видением ситуации и непоколебимой волей».

«Друзья, шутки шутками, но характер и трезвую однозначную позицию любого человека надо признавать», — написал Кадыров. «Уважаю за характер и отсутствие двойных стандартов», - отметил глава Чечни.

Напомним, Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в спутниковой сети StarLink.

По его словам, «некоторые правительства» потребовали от Starlink заблокировать российские новостные источники.

