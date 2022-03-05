Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в Starlink

Американский миллиардер, глава SpaceX Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в спутниковой сети StarLink. Об этом предприниматель сообщил в своем Twitter.

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По словам Маска, «некоторые правительства» потребовали от Starlink заблокировать российские новостные источники. При этом, как уточнил бизнесмен, украинское правительство не выступало с таким призывом.

«Мы не будем этого делать, разве что под прицелом. Извините, что я абсолютист свободы слова», — подчеркнул Маск.

Ранее ряд российских СМИ заблокировали в западных странах на фоне спецоперации РФ на Украине. В частности, меры коснулись RT и агентства «Спутник».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СМИИлон Маск
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