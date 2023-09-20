К зданию правительства Армении привезли полицию

Власти продолжают стягивать полицию к зданию правительства Армении на площади Республики в Ереване. Параллельно туда стягиваются протестующие, пишет РИА Новости.

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С раннего утра силовики оцепляют периметр здания правительства, к середине на месте становится все больше полицейских. Также видно скопление спецназа в красных беретах.

Ранее днем власти Нагорного Карабаха и Азербайджана договорились о полном прекращении огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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