Российские миротворцы эвакуировали из Карабаха более двух тысяч человек
20 сентября 202310:50
Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч человек из Нагорного Карабаха, около половины вывезенных - дети. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что у всех эвакуированных есть места для ночлега и горячее питание.
Накануне российский контингент зафиксировал нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана вдоль всей линии соприкосновения.
Ранее утром генсек ООН призвал к прекращению огня в Карабахе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Под Воронежем разбился истребитель Су-34
- Российские миротворцы эвакуировали из Карабаха более двух тысяч человек
- Депутат Мосгордумы Стебенкова: Вакцина от гриппа эффективна против COVID-19
- МЧС: При взрыве в Балашихе погиб один человек, двое остаются под завалами
- «Известия»: В России узаконят посуточную аренду жилья
- На торговом судне в Черном море прогремел взрыв
- Дуда назвал Украину утопающим, тянущим за собой на дно
- Правоохранители задержали россиянина за отравление воды для российских бойцов
- Центробанк и Мосбиржа введут меры по сглаживанию колебаний цен на рынке
- При взрыве в Балашихе пострадал один человек, повреждены 10 квартир
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru