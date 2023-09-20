Российские миротворцы эвакуировали из Карабаха более двух тысяч человек

Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч человек из Нагорного Карабаха, около половины вывезенных - дети. Об этом сообщили в Минобороны России.

Жертвы и протесты: Последствия первого дня «операции» Азербайджана в Карабахе

В ведомстве отметили, что у всех эвакуированных есть места для ночлега и горячее питание.

Накануне российский контингент зафиксировал нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана вдоль всей линии соприкосновения.

Ранее утром генсек ООН призвал к прекращению огня в Карабахе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Айк Арутюнян
ТЕГИ:МиротворцыНагорный Карабах

Горячие новости

Все новости

партнеры