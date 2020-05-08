В Грузии назвали отзыв посла в Киеве крахом внешней политики для государства
Лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе в эфире НСН припомнила грузинским властям их заигрывания с Михаилом Саакашвили.
Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Давид Залкалиани, передает грузинский «Первый канал». Он отмечает, что Тбилиси не рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Киевом, но у Грузии вызывает вопросы назначение на государственный пост лица, которое преследуется по закону.
Лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе в эфире НСН назвала такое решение крахом внешней политики государства.
«Прогнозировать действия наших властей очень сложно, потому что обычно это люди, которые не действуют политическими категориями, а какими-то другими. Что касается отзыва посла – это крайне печально, потому что Украина является наших стратегическим партнером. И когда страна и правительство не могут наладить рабочие отношения со стратегическим партнером настолько, что приходится отзывать посла, говорит о крахе внешней политики государства, о том, что наше правительство никто не уважает, к сожалению. С другой стороны, если говорить обобщенно, посол тут ни при чем, и Украина тут ни при чем, это просто случилось, это вина нашего правительства, и не надо сейчас лить крокодиловы слезы. Вместо того, чтобы в 2012 году восстанавливать справедливость, действительно предъявить Саакашвили те претензии, которые были и у грузинского народа, и у политических сил, вместо этого с Саакашвили начали заигрывать, сохранять его, чтобы он был пугалом во время всех выборов, чтобы люди имели выбор только между Бидзина Иванишвили и ним. И те дела, которые были возбуждены против Саакашвили, я еще несколько лет назад об этом говорила, были фикцией. Потому что, когда возбуждаешь дело против президента относительно четырех пиджаков и пальто, это перекрывает любые другие претензии, которые могут быть ему предъявлены. И что бы мы не говорили, Саакашвили безусловно является опытным политиком, пиарщиком, и он этим прекрасно воспользовался. Так что пусть Иванишвили винит себя в том, что сейчас происходит», — говорит спикер.
В конце апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему президенту Грузии Михаила Саакашвили должность вице-премьера по реформам. Однако идея о его назначении не получила поддержки в Верховной раде. В свою очередь, украинский политолог, экс-советник президент Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью НСН предположил, что Саакашвили в итоге может возглавить правительство страны.
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