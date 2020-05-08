В Грузии назвали отзыв посла в Киеве крахом внешней политики для государства

«Прогнозировать действия наших властей очень сложно, потому что обычно это люди, которые не действуют политическими категориями, а какими-то другими. Что касается отзыва посла – это крайне печально, потому что Украина является наших стратегическим партнером. И когда страна и правительство не могут наладить рабочие отношения со стратегическим партнером настолько, что приходится отзывать посла, говорит о крахе внешней политики государства, о том, что наше правительство никто не уважает, к сожалению. С другой стороны, если говорить обобщенно, посол тут ни при чем, и Украина тут ни при чем, это просто случилось, это вина нашего правительства, и не надо сейчас лить крокодиловы слезы. Вместо того, чтобы в 2012 году восстанавливать справедливость, действительно предъявить Саакашвили те претензии, которые были и у грузинского народа, и у политических сил, вместо этого с Саакашвили начали заигрывать, сохранять его, чтобы он был пугалом во время всех выборов, чтобы люди имели выбор только между Бидзина Иванишвили и ним. И те дела, которые были возбуждены против Саакашвили, я еще несколько лет назад об этом говорила, были фикцией. Потому что, когда возбуждаешь дело против президента относительно четырех пиджаков и пальто, это перекрывает любые другие претензии, которые могут быть ему предъявлены. И что бы мы не говорили, Саакашвили безусловно является опытным политиком, пиарщиком, и он этим прекрасно воспользовался. Так что пусть Иванишвили винит себя в том, что сейчас происходит», — говорит спикер.

В конце апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему президенту Грузии Михаила Саакашвили должность вице-премьера по реформам. Однако идея о его назначении не получила поддержки в Верховной раде. В свою очередь, украинский политолог, экс-советник президент Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью НСН предположил, что Саакашвили в итоге может возглавить правительство страны.

