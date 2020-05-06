США подключат к добыче ресурсов на Луне многих, но не Россию

«Честно говоря, с моей точки зрения, это все только громкие заявления со стороны Трампа. Да, действительно на небесных телах есть пригодные для эксплуатации полезные ископаемые и ресурсы, но экономически их добыча совершенно не выгодна и бесполезна. Это возможно будет востребовано когда-то в будущем, но точно не сейчас. Если рассуждать с точки зрения технологических возможностей, то в принципе это частично возможно. Одно дело доставить один луноход на поверхность луны, чтобы добыть то же грунт для исследований, что мы можем с лёгкостью сделать, другое дело организовать на поверхности луны производство по добыче полезных ископаемых, и тут я уже сомневаюсь, да и средства на это нужны колоссальные. Поэтому то, что сейчас предложил трамп - это чисто политическая акция», - рассказал он.

А в Кремле ещё в начале апреля назвали неприемлемой «приватизацию» Луны. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные решения нуждаются в «сугубо юридической оценке». «Но какие-то попытки "приватизации" космоса в тех или иных формах - а сейчас я затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать как попытку "приватизации" космоса" - были бы неприемлемыми», - добавил Песков.

