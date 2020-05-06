США подключат к добыче ресурсов на Луне многих, но не Россию
США готовят проект «Соглашения Артемиды» по добыче полезных ископаемых на Луне, подключая к нему многие другие государства кроме России, но генеральный директор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев сообщил НСН, что такая добыча не может быть выгодной сегодня, в Кремле же попытки «приватизации» космоса считают неприемлемыми.
США начали подготовку проекта по добыче ресурсов на Луне. К этому проекту уже на первом этапе будут подключены Канада, Япония, Евросоюз и Объединённые Арабские Эмираты. Россию при этом подключать не будут, как отмечает Минобороны США это связано с «угрожающими» манёврами российских спутников, пишет Reuters. Проект называется «Соглашения Артемиды» и предусматривает создание зон безопасности вокруг будущих лунных баз. Это сделано для «предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран-конкурентов» и позволяет компаниям устанавливать права собственности на лунные ресурсы.
Ранее в эфире НСН генеральный директор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев заявил, что добыча полезных ископаемых на космических телах, даже близких к Земле, выгодной не будет.
«Честно говоря, с моей точки зрения, это все только громкие заявления со стороны Трампа. Да, действительно на небесных телах есть пригодные для эксплуатации полезные ископаемые и ресурсы, но экономически их добыча совершенно не выгодна и бесполезна. Это возможно будет востребовано когда-то в будущем, но точно не сейчас. Если рассуждать с точки зрения технологических возможностей, то в принципе это частично возможно. Одно дело доставить один луноход на поверхность луны, чтобы добыть то же грунт для исследований, что мы можем с лёгкостью сделать, другое дело организовать на поверхности луны производство по добыче полезных ископаемых, и тут я уже сомневаюсь, да и средства на это нужны колоссальные. Поэтому то, что сейчас предложил трамп - это чисто политическая акция», - рассказал он.
А в Кремле ещё в начале апреля назвали неприемлемой «приватизацию» Луны. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные решения нуждаются в «сугубо юридической оценке». «Но какие-то попытки "приватизации" космоса в тех или иных формах - а сейчас я затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать как попытку "приватизации" космоса" - были бы неприемлемыми», - добавил Песков.
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