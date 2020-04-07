В Кремле назвали неприемлемой «приватизацию» Луны Трампом

В Кремле прокомментировали указ президента США Дональда Трампа, которым он разрешил коммерческую добычу ресурсов на Луне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемыми любые попытки «приватизации» космоса.

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Песков отметил, что подобные решения нуждаются в «сугубо юридической оценке», сообщает RT. При этом пресс-секретарь президента отказался со своей стороны давать такую оценку.

«Но какие-то попытки "приватизации" космоса в тех или иных формах - а сейчас я затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать как попытку "приватизации" космоса" - были бы неприемлемыми», - сказал Песков.

Отметим, что генеральный директор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев, комментируя для НСН указ Трампа, заявил, что добыча полезных ископаемых на космических телах, даже близких к Земле, будет экономически нецелесообразной.

Кроме того, на указ американского президента отреагировала и российская госкорпорация Роскосмос, назвав подобное решение Трампа «агрессивным».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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