В Кремле назвали неприемлемой «приватизацию» Луны Трампом

Песков отметил, что подобные решения нуждаются в «сугубо юридической оценке», сообщает RT. При этом пресс-секретарь президента отказался со своей стороны давать такую оценку.



«Но какие-то попытки "приватизации" космоса в тех или иных формах - а сейчас я затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать как попытку "приватизации" космоса" - были бы неприемлемыми», - сказал Песков.



Отметим, что генеральный директор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев, комментируя для НСН указ Трампа, заявил, что добыча полезных ископаемых на космических телах, даже близких к Земле, будет экономически нецелесообразной.



Кроме того, на указ американского президента отреагировала и российская госкорпорация Роскосмос, назвав подобное решение Трампа «агрессивным».

