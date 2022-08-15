«К бабке не ходи»: Нацбанк Румынии трудоустроил гадалку

Известная в Румынии гадалка Миневра получила должность в Национальном банке страны. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на ведомство, предсказательница и астролог Габриэла Дима (это её настоящее имя) зачислена в отдел технического обслуживания.

О деталях ее ремесла Нацбанк рассказывать не стал, но известно, что по контракту Минерва теперь не сможет оказывать магические услуги частным лицам.

«Сейчас у меня исполнительная должность, я работаю в национальном банке. К сожалению, я больше не имею права гадать на магическом шаре, но ничего страшного, так как у меня еще есть идея сделать собственный подкаст», – приводят слова Минервы журналисты.