СМИ: Суд над подозреваемым в покушении на Фицо пройдет 18 мая

Также словацкие СМИ сообщали, что в премьера стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула, который придерживается либеральных взглядов. Однако эта информация официально не подтверждена.

Ранее стало известно, что Фицо провели еще одну операцию. Она продлилась около двух часов, заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

