СМИ: Суд над подозреваемым в покушении на Фицо пройдет 18 мая
Мужчина, которого подозревают в нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, предстанет перед судом 18 мая, сообщает агентство AFP.
Прокуратура ходатайствует об аресте подозреваемого, уточняется в материале.
Покушение на премьера произошло 15 мая, когда Фицо выходил после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Он был ранен пятью выстрелами и оперативно доставлен в больницу на вертолете. Уточнялось, что Фицо прибыл в медицинское учреждение в сознании.
Также словацкие СМИ сообщали, что в премьера стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула, который придерживается либеральных взглядов. Однако эта информация официально не подтверждена.
Ранее стало известно, что Фицо провели еще одну операцию. Она продлилась около двух часов, заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru