Косметический бренд из Саудовской Аравии намерен выйти на российский рынок

По данным агентства, компания специализируется на парфюмах из натуральных компонентах. Бренд уже ищет дистрибьютора или франчайзи в России. По словам Альраббата, обсуждаются варианты сотрудничества с «Л’Этуаль» и «Золотым яблоком».

Бренд Reef основан в 2018 году. На сегодняшний день компания имеет более 300 магазинов по всему миру.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость флакона духов за первые три месяца 2024 года выросла в России на 23%. В общей сложности в первом квартале года россияне потратили на духи 5,3 миллиарда рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

