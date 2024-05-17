Косметический бренд из Саудовской Аравии намерен выйти на российский рынок

Косметический бренд Reef из Саудовской Аравии планирует выйти на российский рынок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на менеджера по франшизе Reef Мохаммеда Амера Альраббата.

В 2023 году ввоз иностранного парфюма в Россию вырос на 47,5%

По данным агентства, компания специализируется на парфюмах из натуральных компонентах. Бренд уже ищет дистрибьютора или франчайзи в России. По словам Альраббата, обсуждаются варианты сотрудничества с «Л’Этуаль» и «Золотым яблоком».

Бренд Reef основан в 2018 году. На сегодняшний день компания имеет более 300 магазинов по всему миру.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость флакона духов за первые три месяца 2024 года выросла в России на 23%. В общей сложности в первом квартале года россияне потратили на духи 5,3 миллиарда рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости /Владимир Астапкович
ТЕГИ:РоссияКосметика

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