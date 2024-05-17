МВД объявило в розыск журналиста-иноагента Бакалейко
МВД России объявило в розыск журналиста Богдана Бакалейко (признан иноагентом), следует из базы ведомства.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранных агентов. Законом по этой статье предусмотрен срок лишения свободы до двух лет.
Бакалейко был внесен в реестр иноагентов 23 марта 2023 года за распространение и участие в создании материалов других иноагентов. Он также выступал с критикой деятельности государственных органов и специальной военной операции на Украине.
Ранее стало известно, что в розыск объявили исполнителя «Oxxxymiron», который тоже признан иноагентом, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru