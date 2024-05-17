МВД объявило в розыск журналиста-иноагента Бакалейко

Бакалейко был внесен в реестр иноагентов 23 марта 2023 года за распространение и участие в создании материалов других иноагентов. Он также выступал с критикой деятельности государственных органов и специальной военной операции на Украине.

Ранее стало известно, что в розыск объявили исполнителя «Oxxxymiron», который тоже признан иноагентом, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».



