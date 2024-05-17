Клубам «Арсенал», «СКА-Хабаровск» и «Торпедо» отказали в лицензии РПЛ

Три российских футбольных клуба, выступающие в Первой лиге, не прошли процедуру лицензирования для выступления в элитном дивизионе России. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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В частности, в получении лицензии категории РФС-1, которая позваляет играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), было отказано тульскому «Арсеналу», московскому «Торпедо» и «СКА-Хабаровск».

В РФС пояснили, что указанные команды не смогли пройти лицензирование «в связи с невыполнением обязательных критериев».

Также отмечается, что из клубов Первой лиги лицензии РФС-1 получили «Родина» (Москва), «Акрон» (Тольятти), «Динамо» (Махачкала) и подмосковные «Химки». Кроме того, лицензирование прошли все команды, в настоящее время играющие в РПЛ.

Ранее московский ФК «Спартак» объявил, что новым главным тренером команды стал сербский специалист Деян Станкович, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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