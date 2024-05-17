Пограничники лондонского аэропорта «Хитроу» объявили о проведении забастовки
Более 500 сотрудников пограничной службы, работающих в аэропорту Лондона «Хитроу», 31 мая, 1 и 2 июня выйдут на забастовку. Об этом заявили в профсоюзе государственных и коммерческих служб (PCS).
В сообщении говорится, что забастовки пройдут в терминалах 2, 3, 4 и 5.
Уточняется, что акция проводится в знак протеста против изменений в графиках дежурств. Также забастовка предусматривает отказ от сверхурочной работы в течение трёх недель с 4 июня.
«Министерство внутренних дел ответило на нашу просьбу о встрече только после того, как мы пригрозили дальнейшими действиями. Пока не будет изменений, которые принесут пользу членам профсоюза, акции будут продолжаться», - заключила генсек PCS Фрэн Хиткот.
Ранее транспортный коллапс произошёл в Германии из-за массовой забастовки сотрудников общественного транспорта, организованной профсоюзом Verdi, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru