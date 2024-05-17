Пограничники лондонского аэропорта «Хитроу» объявили о проведении забастовки

Более 500 сотрудников пограничной службы, работающих в аэропорту Лондона «Хитроу», 31 мая, 1 и 2 июня выйдут на забастовку. Об этом заявили в профсоюзе государственных и коммерческих служб (PCS).

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В сообщении говорится, что забастовки пройдут в терминалах 2, 3, 4 и 5.

Уточняется, что акция проводится в знак протеста против изменений в графиках дежурств. Также забастовка предусматривает отказ от сверхурочной работы в течение трёх недель с 4 июня.

«Министерство внутренних дел ответило на нашу просьбу о встрече только после того, как мы пригрозили дальнейшими действиями. Пока не будет изменений, которые принесут пользу членам профсоюза, акции будут продолжаться», - заключила генсек PCS Фрэн Хиткот.

Ранее транспортный коллапс произошёл в Германии из-за массовой забастовки сотрудников общественного транспорта, организованной профсоюзом Verdi, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Alberto Pezzali / AP / TASS
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