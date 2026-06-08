В Кремле не стали комментировать результаты выборов в Армении

Давать официальные комментарии по вопросу выборов в Армении пока преждевременно. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Партия Пашиняна набрала менее 50% голосов на выборах в Армении

По его словам, Москва ждёт обнародования окончательных результатов голосования.

«Фиксируем и сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место», — заключил представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян после подсчета 10% голосов заявил об исторической победе своей партии «Гражданский договор» на выборах, пишут «Известия».

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ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ВыборыАрменияДмитрий Песков

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