В Кремле не стали комментировать результаты выборов в Армении
8 июня 202613:48
Алексей Филимонов
Давать официальные комментарии по вопросу выборов в Армении пока преждевременно. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва ждёт обнародования окончательных результатов голосования.
«Фиксируем и сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место», — заключил представитель Кремля.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян после подсчета 10% голосов заявил об исторической победе своей партии «Гражданский договор» на выборах, пишут «Известия».
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