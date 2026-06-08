Кибератака привела к сбою в работе онлайн-сервисов ВТБ
8 июня 202613:40
Алексей Филимонов
Пользователи пожаловались на сбой в работе мобильного приложения ВТБ. Об этом сообщает RT.
В банке объяснили, что это связано с DDOS-атакой на онлайн-сервисы. Специалисты работают над восстановлением доступа.
«Могут наблюдаться временные ограничения в работе ВТБ Онлайн», — говорится в сообщении.
Ранее российские операторы связи и онлайн-сервисы начали уведомлять пользователей о возможных сбоях в работе приложений при включенном VPN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кибератака привела к сбою в работе онлайн-сервисов ВТБ
- Никаких отмазок: Какой срок необходимо установить для оплаты парковки
- Стивен Сигал объяснил, почему решил продать особняк в Подмосковье
- Вместе с паспортом: Подростков предложили привязывать к «Госуслугам» с 14 лет
- «Хочется съесть соленого»: Вадим Самойлов об ИИ-песнях и трендах из TikTok
- Книгу Маргариты Симоньян на ярмарке на Красной площади раскупили за считаные часы
- Эксперт рассказал, как защитить домашний Wi-Fi от нежелательных пользователей
- Не предохранились: Почему российских провайдеров отключили от дата-центров в Европе
- Глава правительства Южной Осетии подал в отставку
- ВС России освободили Химик в ДНР