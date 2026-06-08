Кибератака привела к сбою в работе онлайн-сервисов ВТБ

В банке объяснили, что это связано с DDOS-атакой на онлайн-сервисы. Специалисты работают над восстановлением доступа.

«Могут наблюдаться временные ограничения в работе ВТБ Онлайн», — говорится в сообщении.

Ранее российские операторы связи и онлайн-сервисы начали уведомлять пользователей о возможных сбоях в работе приложений при включенном VPN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

