Кибератака привела к сбою в работе онлайн-сервисов ВТБ

Пользователи пожаловались на сбой в работе мобильного приложения ВТБ. Об этом сообщает RT.

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В банке объяснили, что это связано с DDOS-атакой на онлайн-сервисы. Специалисты работают над восстановлением доступа.

«Могут наблюдаться временные ограничения в работе ВТБ Онлайн», — говорится в сообщении.

Ранее российские операторы связи и онлайн-сервисы начали уведомлять пользователей о возможных сбоях в работе приложений при включенном VPN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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