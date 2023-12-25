Израильский производитель кофе отказался от слова «турецкий» на упаковках
Выпускающая кофе израильская компания Strauss решила временно отказаться от слова «турецкий» на пачках на фоне общественной критики, отмечает газета Times of Israel.
Компания представила новый дизайн пачек с израильским флагом и патриотическими лозунгами. Директор фирмы Ави Лауфер полагает, что это поддержит моральный дух солдат, сражающихся в секторе Газа.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно критиковал операцию Израиля в секторе Газа и называл премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху «палачом». Анкара обвиняла Тель-Авив в геноциде в палестинском анклаве.
Нетаньяху ранее заявил, что Эрдоган поддерживает терроризм, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru