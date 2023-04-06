Израильские военные обвинили в обстрелах Израиля палестинское движение ХАМАС
6 апреля 202320:28
Израильские военные заявили, что обстрел Израиля с территории Ливана вели боевики палестинской группировки ХАМАС. Об этом говорится на официальном сайте Армии обороны Израиля, передает ТАСС.
Кроме того, изучается также причастность к нападению Ирана. По словам пресс-секретаря израильской армии контр-адмирала Даниэля Хагари, на Ливане лежит основная ответственность, так как именно с его территории велся огонь.
Ранее с территории Ливана по Израилю за час выпустили 30 ракет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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6 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru