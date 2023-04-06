Израильские военные обвинили в обстрелах Израиля палестинское движение ХАМАС

Кроме того, изучается также причастность к нападению Ирана. По словам пресс-секретаря израильской армии контр-адмирала Даниэля Хагари, на Ливане лежит основная ответственность, так как именно с его территории велся огонь.

Ранее с территории Ливана по Израилю за час выпустили 30 ракет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

