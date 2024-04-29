Израильская авиация нанесла удары по городам Газа и Рафах

Палестинское агентство WAFA, ссылаясь на данные медиков, сообщило, что пять человек, включая детей и женщин, погибли, а еще десятки получили ранения в результате израильской бомбардировки жилого дома на западе города Газа.



В Рафахе, по данным различных СМИ, жертвами авиаударов стали от 13 до 15 человек - жителей трех разрушенных после ударов жилых домов.

Ранее президент Государства Палестина Махмуд Аббас заявил о том, что военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе города Рафах на юге сектора Газа приведет к масштабному кровопролитию, сообщает ТАСС.