Израильская авиакомпания сократит число рейсов в Таиланд из-за коронавируса

Израильская флагманская авиакомпания "Эль-Аль" временно остановит перелеты в Гонконг и сократит число рейсов в Таиланд в связи с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной такого решения компания назвала стремление сдержать распространение коронавируса. Таким образом, 6 регулярных рейсов из Тель-Авива в Гонконг не будут осуществляться до 20 марта.

Кроме того, запрет на полеты в Пекин компания продлит до 24 апреля. Эти решения, по подсчетам компании, снизят ее доход за 1 квартал текущего года на 30 млн рублей.

Тем временем эпидемиологи увидели позитивные тенденции в ситуации с коронавирусом. В частности, медик Олег Юрин в эфире НСН заявил, что уже виден прогресс в соотношении выздоровевших и умерших.







