ХАМАС: 50 заложников погибли из-за ударов Израиля

Около 50 заложников из числа израильтян, удерживаемых членами палестинского движения ХАМАС, погибли в Газе при обстрелах Вооруженных сил Израиля, передает ТАСС.

Байден усомнился в данных Палестины о числе жертв в Газе

Об этом заявил официальный представитель бригад «Аль-Кассам» Абу Убейда.

Сегодня же представители ХАМАС прибыли с визитом в Москву. Об этом на сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Более подробную информацию дипломат пообещала предоставить позднее.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании коалиции против ХАМАС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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