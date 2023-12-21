«Война до конца»: Израиль расширяет наземную операцию на юге Газы

ОПЕРАЦИЯ РАСШИРЯЕТСЯ

Так, военные действия в секторе Газа набирают обороты. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 20 декабря сообщила, что взяла под контроль «элитный квартал» палестинского движения ХАМАС в городе Газа. В том числе под контроль была взята зона «площади Палестины», где находился центр принятия решений военного крыла и политического крыла ХАМАС.

Отмечается, что комплекс включает широкую сеть тоннелей, которая соединяет укрытия движения, жилые кварталы и офисы, принадлежащие высшему руководству ХАМАС. Также сообщается, что в ходе боев по взятию «площади Палестины» израильские военные ликвидировали порядка 600 «террористов» в рамках воздушных и наземных операций.

Министр обороны Израиля Йоав Галант 19 декабря заявил, что наземная операция в Газе будет распространена на дополнительные районы анклава. По данным издания The Times of Israel, в качестве новых зон военных действий он может иметь в виду город Рафах на юге и районы в центральной части сектора Газа.

«Хан-Юнис стал новой столицей террора, мы не прекратим своих действий там, пока не доберемся до высокопоставленных чиновников (палестинского движения – ред. НСН) ХАМАС», - сказал Галант.

Тем временем на севере сектора Газа израильские военные продолжают активные боевые действия. Город Джабалия 19 декабря перешел под полный контроль армии Израиля. По данным военных, всего в Джабалии было уничтожено порядка тысячи представителей ХАМАС, 3,5 тысячи палестинцев были задержаны.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 20 декабря заявил, что Израиль продолжит боевые действия в Газе до полной победы.