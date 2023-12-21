«Война до конца»: Израиль расширяет наземную операцию на юге Газы

Израиль объявил об эвакуации мирного населения ряда областей города Хан-Юнис на юге Газы. Между тем ХАМАС отвергло временное прекращение огня для обмена заложниками. 

Израиль объявил об эвакуации мирного населения ряда областей города Хан-Юнис на юге Газы. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Отмечается, что распоряжение об эвакуации Израиль отдал в среду, 20 декабря. Согласно данным, Израиль опубликовал карты, показывающие новые районы для эвакуации, которые охватывают пятую часть анклава Хан-Юнис.

Кроме того, уточняется, что на обозначенной территории находятся 32 убежища, в которых укрываются свыше 141 тысячи граждан.

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ОПЕРАЦИЯ РАСШИРЯЕТСЯ

Так, военные действия в секторе Газа набирают обороты. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 20 декабря сообщила, что взяла под контроль «элитный квартал» палестинского движения ХАМАС в городе Газа. В том числе под контроль была взята зона «площади Палестины», где находился центр принятия решений военного крыла и политического крыла ХАМАС.

Отмечается, что комплекс включает широкую сеть тоннелей, которая соединяет укрытия движения, жилые кварталы и офисы, принадлежащие высшему руководству ХАМАС. Также сообщается, что в ходе боев по взятию «площади Палестины» израильские военные ликвидировали порядка 600 «террористов» в рамках воздушных и наземных операций.

Министр обороны Израиля Йоав Галант 19 декабря заявил, что наземная операция в Газе будет распространена на дополнительные районы анклава. По данным издания The Times of Israel, в качестве новых зон военных действий он может иметь в виду город Рафах на юге и районы в центральной части сектора Газа.

«Хан-Юнис стал новой столицей террора, мы не прекратим своих действий там, пока не доберемся до высокопоставленных чиновников (палестинского движения – ред. НСН) ХАМАС», - сказал Галант.

Тем временем на севере сектора Газа израильские военные продолжают активные боевые действия. Город Джабалия 19 декабря перешел под полный контроль армии Израиля. По данным военных, всего в Джабалии было уничтожено порядка тысячи представителей ХАМАС, 3,5 тысячи палестинцев были задержаны.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 20 декабря заявил, что Израиль продолжит боевые действия в Газе до полной победы.

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«Мы продолжим войну до конца, она будет продолжаться до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен - до победы. У них есть только два варианта: сдаться или умереть», - сказал он.

ОБМЕН ЗАЛОЖНИКАМИ И МИРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников 20 декабря сообщила, что ХАМАС отказалось от предложенного Израилем недельного прекращения огня в обмен на освобождение нескольких десятков заложников. Отмечается, что Израиль хотел освободить 40 человек, в том числе всех остающихся в заложниках детей, женщин и пожилых мужчин, которым нужна срочная медпомощь. В обмен израильские власти предлагали приостановить воздушные и наземные операции в Газе неделю. Также предлагалось гарантировать поступление гуманитарной помощи в анклав.

При этом собеседники издания указали, что не стоит оценивать такой итог переговоров как провал. Указывается, что речь может идти о попытке палестинского движения добиться от Израиля наибольших уступок.

Между тем многие страны призывают Израиль и ХАМАС к заключению мирного соглашения. В частности, аналитики Саудовской Аравии создали и передали в МИД Франции мирный план урегулирования конфликта посредством остановки боевых действий в Газе.

«Конфиденциальный документ, разработанный аналитическим центром в Эр-Рияде, излагает план по прекращению кризиса в секторе Газа», - сообщила газета Le Monde со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно плану, военное руководство ХАМАС предлагается «эвакуировать» в Алжир из-за дружественных взаимоотношений страны с главными спонсорами движения — Ираном и Катаром. Кроме того, предлагается сформировать «переходный совет», который объединит главные партии — ХАМАС, «Исламский джихад» и Фатх и на четыре года назначить его ответственным за управление регионом для организации парламентских и президентских выборов.

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Также в документе предлагается разместить в Газе арабский миротворческий контингент в соответствии с мандатом ООН.

По последним данным властей, жертвами конфликта в Газе стали 20 тысяч человек, 52,6 тысячи получили ранения. В Израиле погибли 1,2 тысячи человек, включая солдат, гражданских лиц и иностранцев, пострадали свыше пяти тысяч, передает «Радиоточка НСН».

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