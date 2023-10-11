Израиль заявил об уничтожении системы обнаружения самолетов над Газой

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении системы обнаружения самолетов над сектором Газа, говорится в официальном сообщении.

Уточняется, что у ХАМАС была продвинутая сеть камер по всему сектору Газа, удары нанесены по всем объектам.

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Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа, ХАМАС, выпустило более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки представителей ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

После этого армия обороны Израиля сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израиль продолжает наносить удары по Газе, передает «Радиоточка НСН».

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