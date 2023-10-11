Израиль заявил об уничтожении системы обнаружения самолетов над Газой
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении системы обнаружения самолетов над сектором Газа, говорится в официальном сообщении.
Уточняется, что у ХАМАС была продвинутая сеть камер по всему сектору Газа, удары нанесены по всем объектам.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа, ХАМАС, выпустило более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки представителей ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
После этого армия обороны Израиля сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израиль продолжает наносить удары по Газе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: S7 сократит осенне-зимнее расписание из-за сложностей ремонта двигателей
- Синоптик Тишковец: Температура воздуха в Москве впервые в сезоне ушла в «минус»
- СМИ: больше семи тысяч фальшивых билетов продали на концерт Витаса в Китае
- Марочко: ВСУ оставили несколько передовых позиций у Соледара
- Израиль заявил об уничтожении системы обнаружения самолетов над Газой
- Собянин: Минимальный размер пенсии в Москве вырастет до 24,5 тысячи рублей
- В России создали первую Ассоциацию промышленного майнинга
- В Польше пожаловались на поставляемый из России дешевый пластик
- РАО: Роялти иностранным авторам музыки упали в 6 раз в 2022 году
- Сенатор Шошоакэ потребовала от Зеленского вернуть Румынии земли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru