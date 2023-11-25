Израиль заявил об удержании ХАМАС около 215 заложников в Газе

«Пока мы с вами разговариваем, приблизительно 215 заложников остаются в Газе», — указал представитель ЦАХАЛ.

По словам Спилмана, во многих случаях неизвестно, живы ли пленные. Израильская сторона пытается получить разведданные, в то же время ей известно, что многие из заложников могли погибнуть.

«Важно сказать, что и те, кто жив, могут быть убиты в любую минуту», — добавил Спилман.

Между тем ХАМАС в рамках перемирия с Израилем освободило первую группу из 24 заложников, удерживавшихся в Газе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В их числе 13 израильтян и 11 иностранных граждан. Вернувшихся из плена распределили по больницам.

