Израиль заявил об удержании ХАМАС около 215 заложников в Газе
Представители палестинского движения ХАМАС удерживают в секторе Газа около 215 заложников. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Дорон Cпилман, передает ТАСС.
«Пока мы с вами разговариваем, приблизительно 215 заложников остаются в Газе», — указал представитель ЦАХАЛ.
По словам Спилмана, во многих случаях неизвестно, живы ли пленные. Израильская сторона пытается получить разведданные, в то же время ей известно, что многие из заложников могли погибнуть.
«Важно сказать, что и те, кто жив, могут быть убиты в любую минуту», — добавил Спилман.
Между тем ХАМАС в рамках перемирия с Израилем освободило первую группу из 24 заложников, удерживавшихся в Газе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В их числе 13 израильтян и 11 иностранных граждан. Вернувшихся из плена распределили по больницам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru