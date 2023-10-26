Израиль заявил об ударах по инфраструктуре военизированных групп на севере Газы
Армия обороны Израиля нанесла удары по инфраструктуре военизированных группировок на севере сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.
Кроме того, израильские военные провели на этой территории целенаправленный рейд с использованием танков. ЦАХАЛ предприняла такие шаги в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий.
«По окончании рейда солдаты покинули этот район», — отметили военные.
Ранее СМИ сообщили, что ЦАХАЛ отложила наземную операцию в Газе. Отсрочка необходима, чтобы США перебросили в регион противоракетную оборону, пишет Ura.ru.
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