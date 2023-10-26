Израиль заявил об ударах по инфраструктуре военизированных групп на севере Газы

Кроме того, израильские военные провели на этой территории целенаправленный рейд с использованием танков. ЦАХАЛ предприняла такие шаги в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий.

«По окончании рейда солдаты покинули этот район», — отметили военные.

Ранее СМИ сообщили, что ЦАХАЛ отложила наземную операцию в Газе. Отсрочка необходима, чтобы США перебросили в регион противоракетную оборону, пишет Ura.ru.

