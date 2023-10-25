ПВО Израиля сбила запущенную из Ливана ракету «земля - воздух»
Силы противовоздушной обороны Израиля сбили ракету класса «земля - воздух», запущенную с территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии, пишет ТАСС.
Отмечается, что целью ракеты был беспилотник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В ответ военные нанесли удар по месту, откуда запустили ракету.
Ранее в среду пресс-служба ЦАХАЛ рассказала о попытке обстрела своих позиций с территории соседнего Ливана. Также военные сообщили об обнаружении группы боевиков около деревни Араб аль-Арамш на севере Ливана.
Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее заявил, что ливанская организация «Хезболла» на фоне конфликта в секторе Газа вступила в противостояние с Иерусалимом, передает «Радиоточка НСН».
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