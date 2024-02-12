Израиль заявил о выводе из сектора Газа двух из четырех дивизий
Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), майор запаса Анна Уколова заявила, что из сектора Газа были выведены две из четырех дивизий, задействованных в ходе наземной операции, сообщает РИА Новости.
По её словам, сократить постоянное военное присутствие израильских военных в палестинском анклаве позволяет оперативная обстановка в зоне боевых действий.
«За Хан-Юнис отвечает 98-я дивизия, а за северную часть сектора Газа - 162-я дивизия. Они не присутствуют постоянно на территории анклава... заходят и выходят в зависимости от оперативной обстановки и текущих конкретных задач», - уточнила Уколова.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военным готовить план эвакуации мирного населения в городе Рафах для последующей ликвидации остающихся четырёх батальонов радикального движения ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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