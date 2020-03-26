Израиль заявил о готовности к полной блокаде страны

По словам Нетаньяху, блокада будет введена в ближайшее время в случае отсутствия снижения числа заражений на территории страны. Политик отметил, что уже принятых мер недостаточно, указав на то, что число заражений удваивается каждые три дня.

Нетаньяху заявил, что на протяжении уже нескольких дней ведется проработка режим блокады, в том числе по логистическим и юридическим вопросам.

В Израиле карантин продлен на неделю с 25 марта. Среди ограничительных мер, в частности, запрет на отдаление от своего места жительства дальше чем на 100 метров, ограничение на провоз в такси более одного человека. На данный момент в Израиле зарегистрировано более 2,3 тысяч случаев заражений, среди которых 5 летальных исходов, 64 выздоравления.

