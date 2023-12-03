Армия Израиля начала боевые действия на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перешла к активным боевым действиям на юге сектора Газа, заявил начальник Генштаба вооруженных сил страны Герци Халеви.

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Военачальник отметил, что боевые действия против палестинского движения ХАМАС на юге анклава будут вестись с той же интенсивностью, что и на севере.

«Командиры ХАМАС будут встречать Армию обороны Израиля везде, и им будет дан самый мощный отпор», - приводит слова Халеви ТАСС.

По данным газеты Financial Times. Операция против ХАМАС может продлиться год или больше. Источники газеты в израильском руководстве уточнили, что пика интенсивности боевые действия достигнут в начале 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
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