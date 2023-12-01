Армия Израиля сообщила, что нанесла 1 декабря удары по 200 объектам ХАМАС

Отмечается, что военные нанесли удары по районам, которые были заминированы взрывчаткой, туннелям, оперативным командным центрам ХАМАС и пусковым постам.

Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис заявил в интервью НСН, что к январю-февралю конфликт Израиля и ХАМАС будет заморожен. По его словам, нынешнее возобновление военной операции лишь создает видимость для израильтян, что борьба ведется, передает «Радиоточка НСН».

