Армия Израиля сообщила, что нанесла 1 декабря удары по 200 объектам ХАМАС
Израильская армия с 8:00 мск нанесла удары по более чем 200 объектам палестинского движения ХАМАС на севере и юге Газы, в том числе в Хан-Юнисе и Рафахе. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
Отмечается, что военные нанесли удары по районам, которые были заминированы взрывчаткой, туннелям, оперативным командным центрам ХАМАС и пусковым постам.
Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис заявил в интервью НСН, что к январю-февралю конфликт Израиля и ХАМАС будет заморожен. По его словам, нынешнее возобновление военной операции лишь создает видимость для израильтян, что борьба ведется, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru