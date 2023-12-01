Армия Израиля сообщила, что нанесла 1 декабря удары по 200 объектам ХАМАС

Израильская армия с 8:00 мск нанесла удары по более чем 200 объектам палестинского движения ХАМАС на севере и юге Газы, в том числе в Хан-Юнисе и Рафахе. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что военные нанесли удары по районам, которые были заминированы взрывчаткой, туннелям, оперативным командным центрам ХАМАС и пусковым постам.

Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис заявил в интервью НСН, что к январю-февралю конфликт Израиля и ХАМАС будет заморожен. По его словам, нынешнее возобновление военной операции лишь создает видимость для израильтян, что борьба ведется, передает «Радиоточка НСН».

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