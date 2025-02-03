СМИ: Трамп подпишет указ о выходе США из Совета ООН по правам человека

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека и прекращении финансирования Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), сообщает Politico со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания.

По данным газеты, соответствующее распоряжение может быть издано уже в понедельник.

Маск заявил, что Трамп согласился закрыть USAID

США ранее уже покидали СПЧ ООН в первый президентский срок Трампа.

До этого американский лидер подписал указы о выходе страны из ВОЗ и Парижского соглашения по климату, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ООНСПЧСШАДональд Трамп

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