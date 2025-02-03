СМИ: Трамп подпишет указ о выходе США из Совета ООН по правам человека
3 февраля 202521:12
Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека и прекращении финансирования Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), сообщает Politico со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания.
По данным газеты, соответствующее распоряжение может быть издано уже в понедельник.
США ранее уже покидали СПЧ ООН в первый президентский срок Трампа.
До этого американский лидер подписал указы о выходе страны из ВОЗ и Парижского соглашения по климату, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru