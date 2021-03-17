Израиль выпустил ракеты по территории Сирии
Средства противовоздушной обороны Сирии сработали на юге страны, сообщает SANА.
Удары по военным позициям и объектам к югу от Дамаска наносятся со стороны Израиля.
Сирийские зенитчики отражают атаку и поразили несколько ракет, прежде чем они достигли земли.
В армии Израиля сослались на то, что не комментируют сообщения иностранных СМИ.
Тем временем, российские военные обеспокоены релокацией турецких сид в провинции Ракка в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александра Карпова.
По данным Карпова, работы по укреплению опорных пунктов, а также переброска военной техники замечены в районе поселения Айн-Иса в провинции Ракка. К
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