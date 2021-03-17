Израиль выпустил ракеты по территории Сирии

Сирийские зенитчики отражают атаку и поразили несколько ракет, прежде чем они достигли земли.

В армии Израиля сослались на то, что не комментируют сообщения иностранных СМИ.

Тем временем, российские военные обеспокоены релокацией турецких сид в провинции Ракка в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александра Карпова.

По данным Карпова, работы по укреплению опорных пунктов, а также переброска военной техники замечены в районе поселения Айн-Иса в провинции Ракка. К

