Стало известно число погибших в Сирии российских военных

Первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов заявил, что в ходе вооруженного конфликта в Сирии погибли 112 российских военнослужащих, сообщает РИА Новости.

Парламентарий озвучил такую цифру в ходе «круглого стола» думского комитета по охране здоровья, который посвящён военной медицине.

Вооружённый конфликт на территории Сирии разгорелся весной 2011 года. Со временем локальное гражданское противостояние постепенно переросло в восстание против режима действующего президента Башара Асада. С сентября 2015 года на стороне правительственных войск Сирии выступают Вооружённые силы России.

Ранее в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) назвали число вернувшихся в Сирию беженцев с июля 2018 года, сообщает RT. По данным центра, только с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись 650 348 человек.