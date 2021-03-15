Стало известно число погибших в Сирии российских военных
Первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов заявил, что в ходе вооруженного конфликта в Сирии погибли 112 российских военнослужащих, сообщает РИА Новости.
Парламентарий озвучил такую цифру в ходе «круглого стола» думского комитета по охране здоровья, который посвящён военной медицине.
Вооружённый конфликт на территории Сирии разгорелся весной 2011 года. Со временем локальное гражданское противостояние постепенно переросло в восстание против режима действующего президента Башара Асада. С сентября 2015 года на стороне правительственных войск Сирии выступают Вооружённые силы России.
Ранее в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) назвали число вернувшихся в Сирию беженцев с июля 2018 года, сообщает RT. По данным центра, только с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись 650 348 человек.
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