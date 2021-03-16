Россия обеспокоена релокацией турецких военных в Сирии
Российские военные обеспокоены релокацией турецких сид в провинции Ракка в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александра Карпова.
По данным Карпова, работы по укреплению опорных пунктов, а также переброска военной техники замечены в районе поселения Айн-Иса в провинции Ракка. Контр-адмирал подчеркнул, что эти работы нарушают статус-кво, который был установлен с помощью подписанного сторонами меморандума о взаимопонимании.
По словам Карпова, Турция может нивелировать усилия обеих сторон в разрешении военного конфликта. При этом, по данным российских военных, подконтрольные Турции вооруженные формирования за прошедшие сутки не провели ни одного обстрела.
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