Россия обеспокоена релокацией турецких военных в Сирии

Российские военные обеспокоены релокацией турецких сид в провинции Ракка в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александра Карпова.

По данным Карпова, работы по укреплению опорных пунктов, а также переброска военной техники замечены в районе поселения Айн-Иса в провинции Ракка. Контр-адмирал подчеркнул, что эти работы нарушают статус-кво, который был установлен с помощью подписанного сторонами меморандума о взаимопонимании.

По словам Карпова, Турция может нивелировать усилия обеих сторон в разрешении военного конфликта. При этом, по данным российских военных, подконтрольные Турции вооруженные формирования за прошедшие сутки не провели ни одного обстрела.