Израиль вводит третий за год тотальный карантин
Правительство Израиля приняло решение ввести тотальный карантин на две недели. Это будет уже третий карантин в этой стране с начала пандемии.
Ограничительные меры вводятся с 27 декабря до 9 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения еврейского государства.
Жителям в том числе нельзя будет удаляться от дома более чем на 1 тыс. Метров. Будут также закрыты все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, продуктами питания и средствами гигиены.
В стране не будут работать пансионаты, зоопарки, салоны красоты и парикмахерские, кинотеатры, рынки и музеи. Ресторанам правительство запретило работать даже навынос.
Роспотребнадзор между тем ввёл режим карантина на 14 дней для прибывающих из Великобритании и Северной Ирландии в Россию, передает RT.
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