Израиль вводит третий за год тотальный карантин

Жителям в том числе нельзя будет удаляться от дома более чем на 1 тыс. Метров. Будут также закрыты все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, продуктами питания и средствами гигиены.

В стране не будут работать пансионаты, зоопарки, салоны красоты и парикмахерские, кинотеатры, рынки и музеи. Ресторанам правительство запретило работать даже навынос.

Роспотребнадзор между тем ввёл режим карантина на 14 дней для прибывающих из Великобритании и Северной Ирландии в Россию, передает RT.

