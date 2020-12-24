Общенациональный локдаун вступил в силу в Италии

Всеобщий карантин начался в Италии в сочельник католического Рождества. Ограничительные меры предполагают запрет на любые передвижения населения без необходимости, сообщается на сайте правительства республики.

Магазины розничной торговли закрыты, бары и рестораны могут обслуживать клиентов только навынос. Народные гуляния запрещены в любых общественных местах, власти рекомендуют приглашать к новогоднему столу не более двух взрослых и детей младше 14 лет.