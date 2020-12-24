Общенациональный локдаун вступил в силу в Италии

Всеобщий карантин начался в Италии в сочельник католического Рождества. Ограничительные меры предполагают запрет на любые передвижения населения без необходимости, сообщается на сайте правительства республики.

Магазины розничной торговли закрыты, бары и рестораны могут обслуживать клиентов только навынос. Народные гуляния запрещены в любых общественных местах, власти рекомендуют приглашать к новогоднему столу не более двух взрослых и детей младше 14 лет.

Власти Италии продлят режим ЧС из-за коронавируса вплоть до 31 января

Введенные ограничения будут действовать в Италии до 6 января с небольшими послаблениями 28-30 декабря и 4 января. При этом церкви и парикмахерские остаются доступными для посещения по предварительной записи.



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ФОТО: РИА Новости//Алессандро Рота
ТЕГИ:ПандемияКарантинИталия
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