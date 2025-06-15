СМИ: Иранские ракеты попали по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Иранские ракеты попали по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, утверждает иранское госагентство Tasnim.

Нетаньяху: В Тегеране убиты глава разведки КСИР и его зам

Согласно сообщению агентства, аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве был подвергнут удару ракеты, запущенной с территории Ирана.

Иранское агентство Fars также сообщило, что иранские ракеты поразили цели в Хайфе, а также нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

В свою очередь, израильский «12-й канал» заявил, что система противовоздушной обороны страны сбивает все воздушные цели, представляющие угрозу, и опубликовал соответствующее видео.

Конфликт между Иерусалимом и Тегераном обострился 13 июня, когда Израиль начал операцию против Ирана под названием «Восходящий лев». В ответ на это 14 июня Тегеран осуществил операцию «Истинное обещание», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонфликтИзраильИран

Горячие новости

Все новости

партнеры