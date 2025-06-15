СМИ: Иранские ракеты попали по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве
Иранские ракеты попали по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, утверждает иранское госагентство Tasnim.
Согласно сообщению агентства, аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве был подвергнут удару ракеты, запущенной с территории Ирана.
Иранское агентство Fars также сообщило, что иранские ракеты поразили цели в Хайфе, а также нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.
В свою очередь, израильский «12-й канал» заявил, что система противовоздушной обороны страны сбивает все воздушные цели, представляющие угрозу, и опубликовал соответствующее видео.
Конфликт между Иерусалимом и Тегераном обострился 13 июня, когда Израиль начал операцию против Ирана под названием «Восходящий лев». В ответ на это 14 июня Тегеран осуществил операцию «Истинное обещание», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru