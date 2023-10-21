Израиль призвал граждан покинуть Египет и Иорданию из-за риска нападения на них
Израильские Агентство национальной безопасности, канцелярия премьер-министра и МИД просят граждан Израиля покинуть Египет и Иорданию из-за риска нападения местных жителей, которые придерживаются палестинских взглядами, пишет The Times of Israel.
Кроме того, израильтян просят не посещать и другие страны Ближнего Востока, в частности в Турциию, Бахрейн и ОАЭ. Также граждан Израиля призвали не ездить в страны, население которых - мусульмане: Индонезия, Бангладеш, Мальдивы, Малайзия и Морокко.
Ранее посольство США в Израиле сообщили, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» между сектором Газа и Египтом откроется в субботу в 10:00 по местному времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru