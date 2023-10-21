Израиль призвал граждан покинуть Египет и Иорданию из-за риска нападения на них

Кроме того, израильтян просят не посещать и другие страны Ближнего Востока, в частности в Турциию, Бахрейн и ОАЭ. Также граждан Израиля призвали не ездить в страны, население которых - мусульмане: Индонезия, Бангладеш, Мальдивы, Малайзия и Морокко.

Ранее посольство США в Израиле сообщили, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» между сектором Газа и Египтом откроется в субботу в 10:00 по местному времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

