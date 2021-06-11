Израиль первым в мире запретил продажу меха
Израиль стал первой страной в мире, которая ввела запрет на продажу меха. Поправка к положению о защите диких животных вступит в силу через 6 месяцев. Она предусматривает отказ от выдачи государственных лицензий на продажу меха и импорта изделий из него.
Тем не менее, власти были не слишком категоричной и оставила несколько исключений. По информации The Jerusalem Post, речь идёт о продаже для научных экспериментов, образовательных и религиозных проектов. Например, в некоторых общинах принято носить головные уборы с отделкой из натурального меха. Помимо этого, можно запрашивать у властей индивидуальное разрешение на ввоз и вывоз меховых вещей, которые перешли по наследству.
Контролировать соблюдение правил в Израиле будет Управление национальных парков и заповедников. Для нарушивших закон предусмотрен штраф – до 75 тысяч шекелей (около 1,6 миллиона рублей) либо год лишения свободы.
Ранее стало известно, что в Дании закроют крупнейший аукционный дом меха после уничтожения норок.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+11 699 / сут.
Умерли
125 тыс.+383 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 096 / сут.
- Израиль первым в мире запретил продажу меха
- Россияне назвали желаемый доход для финансовой независимости
- В МИД Германии одобрили отказ США от санкций по «Северному потоку — 2»
- Автобус с пассажирами загорелся в Ростове-на-Дону
- В Туве из-за смерти Ларисы Шойгу объявили день траура
- Главный японский оппозиционер потребовал отмены или переноса Олимпиады
- В Госдуме пообещали белорусам и украинцам российское гражданство
- У зараженных коронавирусом обнаружили проблемы со слухом
- В Гидрометцентре рассказали о возвращении теплых дней
- Ельцина пытались арестовать из-за развала СССР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru