Израиль первым в мире запретил продажу меха

Израиль стал первой страной в мире, которая ввела запрет на продажу меха. Поправка к положению о защите диких животных вступит в силу через 6 месяцев. Она предусматривает отказ от выдачи государственных лицензий на продажу меха и импорта изделий из него.

Тем не менее, власти были не слишком категоричной и оставила несколько исключений. По информации The Jerusalem Post, речь идёт о продаже для научных экспериментов, образовательных и религиозных проектов. Например, в некоторых общинах принято носить головные уборы с отделкой из натурального меха. Помимо этого, можно запрашивать у властей индивидуальное разрешение на ввоз и вывоз меховых вещей, которые перешли по наследству.

Контролировать соблюдение правил в Израиле будет Управление национальных парков и заповедников. Для нарушивших закон предусмотрен штраф – до 75 тысяч шекелей (около 1,6 миллиона рублей) либо год лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Дании закроют крупнейший аукционный дом меха после уничтожения норок.

