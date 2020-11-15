В Дании закроют крупнейший аукционный дом меха после уничтожения норок
Крупнейший в мире аукционный дом меха Kopenhagen Fur сообщил о своем закрытии в ближайшие 2-3 года, сообщается на сайте. Решение принято после того, как правительство Дании заявило о необходимости уничтожить всех норок в стране из-за частичного заражения особей коронавирусом. После сезона продаж 2021 года руководство дома начнет сокращать деятельность, информирует Forbes.
«Даже самое сильное сообщество не может пережить последствия принятого решения», — отметил гендиректор Kopenhagen Fur Йеспер Лауге.
По его словам, в 2021 году компания будет работать без изменений, рассчитывая получить от местных производителей 5-6 млн шкурок, а также сырье из-за рубежа. Благодаря этому в следующем году планируется четыре аукциона.
Известно, что в Kopenhagen Fur более 300 сотрудников. Компанией владеют 1500 датских фермеров, которые выращивают больше 16 млн особей. Компания существует 90 лет, сказано на сайте.
Ранее ВОЗ сообщала о том, что на фермах Дании, Швеции, Нидерландах и ряде других стран был обнаружен коронавирус у норок. Согласно данным организации, норки заражаются от людей.
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