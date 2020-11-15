В Дании закроют крупнейший аукционный дом меха после уничтожения норок

«Даже самое сильное сообщество не может пережить последствия принятого решения», — отметил гендиректор Kopenhagen Fur Йеспер Лауге.

По его словам, в 2021 году компания будет работать без изменений, рассчитывая получить от местных производителей 5-6 млн шкурок, а также сырье из-за рубежа. Благодаря этому в следующем году планируется четыре аукциона.

Известно, что в Kopenhagen Fur более 300 сотрудников. Компанией владеют 1500 датских фермеров, которые выращивают больше 16 млн особей. Компания существует 90 лет, сказано на сайте.

Ранее ВОЗ сообщала о том, что на фермах Дании, Швеции, Нидерландах и ряде других стран был обнаружен коронавирус у норок. Согласно данным организации, норки заражаются от людей.

