Израиль перестал информировать РФ об ударах по территории Сирии

По словам дипломата, Москва узнает об ударах Израиля уже по факту.

Богданов выразил надежду, что Израиль в ближайшее время одобрит списки на эвакуацию россиян из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Он отметил, что Москва направила списки одной из первых.



Истребители военно-воздушных сил Израиля 30 октября нанесли удар по объектам в сирийской провинции Дераа, передает «Радиоточка НСН».

