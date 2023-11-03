Израиль перестал информировать РФ об ударах по территории Сирии

Израиль после эскалации конфликта вокруг сектора Газа перестал информировать Россию об ударах по сирийской территории, заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

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По словам дипломата, Москва узнает об ударах Израиля уже по факту.

Богданов выразил надежду, что Израиль в ближайшее время одобрит списки на эвакуацию россиян из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Он отметил, что Москва направила списки одной из первых.

Истребители военно-воздушных сил Израиля 30 октября нанесли удар по объектам в сирийской провинции Дераа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
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