Израильская армия разрешила начать восстанавливать города на границе с Ливаном
Армия обороны Израиля разрешила мэрам городов, расположенных на границе с Ливаном, начать восстановительные работы. Об этом пишет The Times of Israel.
По данным газеты, соответствующее распоряжение дал глава северного командования ЦАХАЛ Ори Гордин. Военачальник также рассказал, что армия Израиля усиливает оборонительные сооружения на границе и строит новые аванпосты.
В результате боевых действий между Израилем и ливанским движением «Хезболла»было разрушено свыше 400 домов, еще 500 зданий требуют значительного ремонта, свои дома покинули более 60 тысяч израильтян, проживающих на севере страны.
Ранее Израиль и Ливан договорились о режиме прекращения огня, который вступил в силу с 27 ноября. По условиям соглашения ливанская армия разместится вдоль южной границы, а израильские военные в течение 60 дней должны покинуть территорию Ливана.
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