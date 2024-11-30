Израильская армия разрешила начать восстанавливать города на границе с Ливаном

По данным газеты, соответствующее распоряжение дал глава северного командования ЦАХАЛ Ори Гордин. Военачальник также рассказал, что армия Израиля усиливает оборонительные сооружения на границе и строит новые аванпосты.

В результате боевых действий между Израилем и ливанским движением «Хезболла»было разрушено свыше 400 домов, еще 500 зданий требуют значительного ремонта, свои дома покинули более 60 тысяч израильтян, проживающих на севере страны.

Ранее Израиль и Ливан договорились о режиме прекращения огня, который вступил в силу с 27 ноября. По условиям соглашения ливанская армия разместится вдоль южной границы, а израильские военные в течение 60 дней должны покинуть территорию Ливана.

