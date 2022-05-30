Израиль отказался обслуживать самолёты авиакомпании «Белавиа»

В сообщении говорится, что отмена полётов связана с отказом авиационных властей Израиля обслуживать самолёты белорусской авиакомпании в аэропорту Бен Гурион.

В «Белавиа» отметили, что разрешение на выполнение рейсов Израиль выдал ещё 15 мая 2022 года, в связи с чем началась продажа авиабилетов, первый лайнер должен был отправиться в Тель-Авив 2 июня. Деньги за билеты авиакомпания обязалась вернуть в полном объёме.

«Внезапное решение израильской стороны отменить прежние договоренности вызывает удивление», - заключил гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец.

Ранее Китай закрыл свое воздушное пространство для самолётов Boeing и Airbus российских авиакомпаний, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Речь идёт о воздушных судах «с двойной регистрацией»

