Израиль отказался обслуживать самолёты авиакомпании «Белавиа»

Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила до 27 октября 2022 года все запланированные рейсы в израильский город Тель-Авив, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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В сообщении говорится, что отмена полётов связана с отказом авиационных властей Израиля обслуживать самолёты белорусской авиакомпании в аэропорту Бен Гурион.

В «Белавиа» отметили, что разрешение на выполнение рейсов Израиль выдал ещё 15 мая 2022 года, в связи с чем началась продажа авиабилетов, первый лайнер должен был отправиться в Тель-Авив 2 июня. Деньги за билеты авиакомпания обязалась вернуть в полном объёме.

«Внезапное решение израильской стороны отменить прежние договоренности вызывает удивление», - заключил гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец.

Ранее Китай закрыл свое воздушное пространство для самолётов Boeing и Airbus российских авиакомпаний, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Речь идёт о воздушных судах «с двойной регистрацией»

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ФОТО: РИА Новости
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