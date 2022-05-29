Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты центра и юга России до 6 июня
Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты центра и юга России до 6 июня. Ведомство продляет запрет уже в 16-ый раз.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 6 июня 2022 года, 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - сообщает «Росавиация».
Отмечаются, что аэропорты в других регионах страны работают в штатном режиме.
Ранее ограничения начали действовать с 24 февраля, когда началась специальная военная операция на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 188 / сут.
Умерли
379 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+4 411 / сут.
- Новая пандемия будет. Медики рассказали, какое заболевание вызовет массовые заражения
- В Турции заявили о намерении Столтенберга провести встречу Турции, Швеции и Финляндии
- Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты центра и юга России до 6 июня
- Минобороны продемонстрировало работу Ка-52 по уничтожению украинских танков
- Захарова обвинила Шольца в «плагиате» после его заявления о многополярности мира
- В России госпитализировали 1 001 человека с коронавирусом за сутки
- Билл Гейтс оценил перспективу оспы обезьян перерасти в масштабную пандемию
- НАТО оказался в неловкой ситуации из-за учений в Швеции с участием турецкой стороны
- СМИ: Еврокомиссия предложила отложить эмбарго на поставки российской нефти
- Экс-командующий ВДВ Шпак: США запретили Польше отправлять своих военных на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru