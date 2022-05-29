Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты центра и юга России до 6 июня

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 6 июня 2022 года, 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - сообщает «Росавиация».

Отмечаются, что аэропорты в других регионах страны работают в штатном режиме.

Ранее ограничения начали действовать с 24 февраля, когда началась специальная военная операция на Украине.

