Израиль освободил 90 палестинских заключенных

Женщины оказались на свободе в рамках соглашения с движением ХАМАС в обмен на освобождение трех заложниц из сектора Газа.

Ранее стало известно, что освобожденные в Газе заложницы получили от своих захватчиков сувениры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

