Израиль освободил 90 палестинских заключенных

Израиль освободил первых 90 палестинских заключенных, сообщает Times of Israel.

Освобожденные ХАМАС заложницы прибыли в Израиль

Женщины оказались на свободе в рамках соглашения с движением ХАМАС в обмен на освобождение трех заложниц из сектора Газа.

Ранее стало известно, что освобожденные в Газе заложницы получили от своих захватчиков сувениры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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