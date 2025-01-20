Израиль освободил 90 палестинских заключенных
20 января 202504:34
Израиль освободил первых 90 палестинских заключенных, сообщает Times of Israel.
Женщины оказались на свободе в рамках соглашения с движением ХАМАС в обмен на освобождение трех заложниц из сектора Газа.
Ранее стало известно, что освобожденные в Газе заложницы получили от своих захватчиков сувениры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru