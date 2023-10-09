Израиль опроверг данные о том, что Египет предупреждал о планах ХАМАС
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвала фейком информацию о том, что Египет якобы предупреждал Тель-Авив о подготовке ХАМАС к нападению на страну, сообщает ТАСС.
Отмечается, что подобные публикации «являются абсолютно лживыми» и никаких предупреждений со стороны Каира не поступало.
«Премьер-министр Нетаньяху ни разу не встречался с главой египетской разведки с момента формирования своего правительства - ни напрямую, ни через посредников», - подчеркнули в канцелярии.
Ранее представитель движения ХАМАС опроверг появившиеся в СМИ сообщения о якобы переговорах с Израилем по обмену пленными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянин погиб в Израиле в результате атаки ХАМАС
- Доллар упал ниже 99 рублей
- Израиль опроверг данные о том, что Египет предупреждал о планах ХАМАС
- Путин поручил до конца года выполнить цели по зарплатам бюджетников
- Движение ХАМАС опровергло сообщения о переговорах с Израилем по обмену пленными
- Путин поручил установить плановые значения по выходу компаний на биржу
- Объявлена стоимость нового седана «Москвич 6»
- Эксперт прогнозирует рост зарплат женщин на предприятиях
- Внука экс-главы ЦБ обвинили в хищении миллиардов рублей
- «Много букв!»: Вассерман признался, что недолюбливает «Войну и мир»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru