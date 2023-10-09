Израиль опроверг данные о том, что Египет предупреждал о планах ХАМАС

Отмечается, что подобные публикации «являются абсолютно лживыми» и никаких предупреждений со стороны Каира не поступало.

«Премьер-министр Нетаньяху ни разу не встречался с главой египетской разведки с момента формирования своего правительства - ни напрямую, ни через посредников», - подчеркнули в канцелярии.

Ранее представитель движения ХАМАС опроверг появившиеся в СМИ сообщения о якобы переговорах с Израилем по обмену пленными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».