Израиль объявил об эвакуации своих граждан из Украины

Как отмечается, израильское посольство в Киеве пока продолжит работу в обычном режиме.

Решение об эвакуации своих граждан в МИД Израиля объяснили «продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе».

Об эвакуации своих граждан из Украины уже заявили Япония, Южная Корея и Нидерланды.

Ранее в США заявили, что Россия может «ограниченно» напасть на Украину.

