Израиль объявил об эвакуации своих граждан из Украины
Власти Израиля приняли решение возвратить на родину семьи своих дипломатов, которые работают на Украине. Министерство иностранных дел еврейского государства распространило предупреждение, в котором гражданам страны, планирующим посетить Украину, рекомендуется воздержаться от этого.
Как отмечается, израильское посольство в Киеве пока продолжит работу в обычном режиме.
Решение об эвакуации своих граждан в МИД Израиля объяснили «продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе».
Об эвакуации своих граждан из Украины уже заявили Япония, Южная Корея и Нидерланды.
Ранее в США заявили, что Россия может «ограниченно» напасть на Украину.
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