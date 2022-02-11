Израиль объявил об эвакуации своих граждан из Украины

Власти Израиля приняли решение возвратить на родину семьи своих дипломатов, которые работают на Украине. Министерство иностранных дел еврейского государства распространило предупреждение, в котором гражданам страны, планирующим посетить Украину, рекомендуется воздержаться от этого.

МИД Латвии призвал своих граждан покинуть Украину

Как отмечается, израильское посольство в Киеве пока продолжит работу в обычном режиме.

Решение об эвакуации своих граждан в МИД Израиля объяснили «продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе».

Об эвакуации своих граждан из Украины уже заявили Япония, Южная Корея и Нидерланды.

Ранее в США заявили, что Россия может «ограниченно» напасть на Украину.

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