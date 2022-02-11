В США заявили, что Россия может «ограниченно» напасть на Украину

Ходжес объяснил, что Россия совершит нападение только вдоль украинской границы.

Ранее посольство США в Киеве в своем Twitter сообщило, что США собираются поставить еще 90 тон оборонной помощи на Украину. Также в заявлении посольство Соединенных Штатов заявило, что это не последние поставки военной помощи.



