В США заявили, что Россия может «ограниченно» напасть на Украину
В США считают, что Россия может совершить не масштабное а «ограниченное» нападение на Украину. Об этом заявил экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Ходжес, сообщает РИА Новости.
Ходжес объяснил, что Россия совершит нападение только вдоль украинской границы.
Ранее посольство США в Киеве в своем Twitter сообщило, что США собираются поставить еще 90 тон оборонной помощи на Украину. Также в заявлении посольство Соединенных Штатов заявило, что это не последние поставки военной помощи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- РФ даст ответ на запрос Киева по военной деятельности в ближайшее время
- СМИ: Байден опасается обострения кризиса на Украине
- Суд арестовал мигрантов, убивших продавщицу магазина в Подмосковье
- В США заявили, что Россия может «ограниченно» напасть на Украину
- СМИ: В ЛДПР «начали делить деньги и должности» на срочном совещании
- Глава Минобороны Британии назвал конструктивными переговоры в Москве
- Уоллес опроверг информацию об отпрвке 600 спецназовцев на Украину
- РУСАДА начало расследование в отношении персонала фигуристки Валиевой
- Трек Егора Крида и МакSим занял первое место в чартах Apple Music
- Уоллес заявил, что Лондон не станет запрещать британцам посещать Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru