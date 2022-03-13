Израиль не исключил организацию переговоров России и Украины
Израиль может стать посредником на переговорах России и Украины, если будет существовать перспектива их успешного проведения, пишет газета Jerusalem Post со ссылкой на свой дипломатический источник.
«Мы должны понять, сможем ли мы действительно быть полезными. Если возможен прорыв, мы сделаем все [для их организации]», — сообщил собеседник издания.
Он отметил, что Израиль исходит из собственного опыта, что переговоры, «обреченные на провал, приводят к ухудшению ситуации на местах».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой провести переговоры с Москвы и Киева в Иерусалиме. По мнению Зеленского, Израиль может стать одной из стран, гарантирующих безопасность в конфликте России и Украины.
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