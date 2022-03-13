Израиль не исключил организацию переговоров России и Украины

«Мы должны понять, сможем ли мы действительно быть полезными. Если возможен прорыв, мы сделаем все [для их организации]», — сообщил собеседник издания.

Он отметил, что Израиль исходит из собственного опыта, что переговоры, «обреченные на провал, приводят к ухудшению ситуации на местах».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой провести переговоры с Москвы и Киева в Иерусалиме. По мнению Зеленского, Израиль может стать одной из стран, гарантирующих безопасность в конфликте России и Украины.

