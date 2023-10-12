С начала эскалации конфликта дома покинули 340 тысяч жителей Газы

Это произошло после того, как к вечеру 11 октября число перемещенных лиц увеличилось еще на 75 тысяч человек.

Ранее в Госдепе заявили, что США намерены сдержать любую возможную агрессию против Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

