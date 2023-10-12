С начала эскалации конфликта дома покинули 340 тысяч жителей Газы
12 октября 202303:35
Количество жителей Газы, покинувших свои дома после эскалации израильского-палестинского конфликта, составляет около 340 тысячам человек, сообщает РИА Новости.
Это произошло после того, как к вечеру 11 октября число перемещенных лиц увеличилось еще на 75 тысяч человек.
Ранее в Госдепе заявили, что США намерены сдержать любую возможную агрессию против Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru